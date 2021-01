Vier nieuwe besmettingen met Zuid-Afrikaanse variant teruggevonden

Het federaal testlaboratorium van het UZ/UGent heeft deze week de Zuid-Afrikaanse variant van het nieuwe coronavirus (B.1.351) teruggevonden in vier stalen van reizigers. Dat bevestigt professor Bruno Verhasselt van het UZ Gent.

Gisteren, woensdag, werd de Zuid-Afrikaanse variant voor het eerst ontdekt in ons land. Donderdag werden al vier nieuwe besmettingen teruggevonden in coronastalen van reizigers. ‘De vier coronastalen met de Zuid-Afrikaanse variant kwamen allemaal van reizigers en zijn dus niet in ons land doorgegeven’, zegt professor Bruno Verhasselt, diensthoofd Medische Microbiologie in het UZ Gent. ‘Bij de Britse was er wel sprake van lokale verspreiding.’

De teller staat nu dus op vijf voor de Zuid-Afrikaanse variant. De eerste persoon er besmet mee raakte, was een tachtigjarige vrouw uit het Kortrijkse bij wie geen enkele link met Zuid-Afrika kan gemaakt worden en die niet veel mensen zag. Dat de vrouw geen reiziger was, betekent dat de mutatie van het covid-19-virus al in ons land circuleert. De West-Vlaamse covid-patiënt is overleden aan het virus.

Van de Britse mutatie zijn er in ons land nu 19. Die werden ontdekt in de federale laboratoria van UGent (4), UAntwerpen (6), KU Leuven (8), en Universiteit van Luik (1).