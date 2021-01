FAGG onderzoekt mogelijk verband tussen overlijden 82-jarige en coronavaccin

Een onderzoek moet uitwijzen of het overlijden van een 82-jarige met gezondheidsproblemen verband houdt met de toediening van het coronavaccin vijf dagen eerder. Dat meldt het federaal geneesmiddelagentschap FAGG donderdag. Er zal een autopsie worden uitgevoerd.

Op 14 januari 2021 werd het federaal geneesmiddelagentschap FAGG op de hoogte gebracht van een overlijden van een 82-jarige met gezondheidsproblemen. Het overlijden vond vijf dagen na de vaccinatie plaats. ‘Deze casus zal verder worden onderzocht om te zien of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en het overlijden’, meldt het FAGG op zijn website.

‘Er is beslist om onder andere een autopsie uit te voeren. We moeten bij de kwetsbare doelgroep die momenteel wordt gevaccineerd, rekening houden met het voorkomen van ernstige gezondheidsproblemen en overlijdens, los van de vaccinatie’, klinkt het nog in het persbericht.

Volgens het FAGG is verder onderzoek om te kijken of de vaccinatie een rol speelt in het overlijden van de 82-jarige essentieel. ‘Meer informatie hierover volgt.’