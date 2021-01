In Libanon moet iedereen elf dagen binnen blijven, ook supermarkten gaan dicht

Niemand mag de komende elf dagen de deur uit in Libanon. Ook niet om te wandelen of boodschappen te doen. Door een forse stijging in de besmettingscijfers heeft de regering vandaag, donderdag, een harde lockdown aangekondigd.

Libanon gaat vanaf donderdag serieus op slot. De plaatselijke regering heeft het openbare leven in het land complet lamgelegd met een strenge lockdown na een forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Er is een algemeen uitgaansverbod ingesteld, dat elf dagen zal duren.

Tijdens het uitgaansverbod moeten zelfs supermarkten sluiten. Libanezen met een essentieel beroep binnen de zorgsector, bij veiligheidsdiensten of in de voedselindustrie mogen wel nog naar hun werk, maar verder moeten de straten leeg blijven.

Geen plaats in de ziekenhuizen

Experten waarschuwen dat de situatie nog zal verslechteren. ‘De zwaarste dagen moeten nog komen’, zei Firass Abiad, het hoofd van het Universitair Ziekenhuis Rafik Hariri, aan het Duitse persagentschap DPA. De afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis is volledig bezet. covid-patiënten moeten wachten tot er een bed vrijkomt.

Libanon is relatief goed door het begin van de pandemie gekomen, maar nu meldt de regering opnieuw ongeveer 5.000 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur. Critici beweren dat dat het gevolg is van het feit dat cafés en restaurants mochten openen tussen kerst en nieuw. ‘Dat was kortzichtig’, zegt Abiad.

Een inreisverbod voor bezoekers uit het buitenland is er niet.