UEFA houdt optie van EK zonder publiek of andere locatie open: voorwaarden ticketverkoop aangepast

De Europese voetbalconfederatie UEFA bereidt zich voor op de mogelijke impact van de coronapandemie op het EK van komende zomer. De UEFA heeft enkele voorwaarden aangepast die gelden voor de voetbalfans die toegangskaartjes hebben gekocht voor de EK-wedstrijden, zo blijkt donderdag uit de aangepaste algemene voorwaarden voor ticketverkoop.

In de voorwaarden staat nu dat de kopers hun aankoopbedrag terugkrijgen in het geval een wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld of met minder toeschouwers op de tribunes. Het is de bedoeling dat de UEFA in maart een beslissing neemt over het toelaten van toeschouwers bij het EK. De verkochte toegangskaarten blijven momenteel dus geldig, maar de kopers zullen wel snel moeten beslissen als ze alle risico’s willen vermijden: voor 27 januari kunnen ze hun kaarten teruggeven en het aankoopbedrag terugkrijgen.

In de aangepaste voorwaarden is opgenomen dat de kaartkopers zich moeten houden aan de gezondheidsmaatregelen die in ieder land zijn genomen wat betreft de bestrijding van de pandemie. Ook staat daar nu in dat de pandemie als overmacht wordt gezien en net daar schuilt een addertje onder het gras. Als de UEFA vanwege overmacht met de locatie van de te spelen wedstrijden begint te schuiven, hebben tickethouders geen recht op terugbetaling.

Voorlopig nog in twaalf landen

Belangrijk daarbij is dat de UEFA voorlopig nog vasthoudt aan het EK in twaalf landen, al ligt ook het scenario op tafel waarbij het hele toernooi zou verhuizen naar één land. Onder meer de namen van Rusland, organisator van het WK 2018, en Duitsland duiken op. Ook een EK met volle tribunes lijkt met de dag onwaarschijnlijker te worden. Het toernooi start op 11 juni, maar tegen die datum zal niet iedereen in Europa gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Het toernooi moest vorig jaar al plaatsvinden, maar werd toen na de wereldwijde uitbraak van het virus met een jaar uitgesteld.

De Rode Duivels nemen het in de groepsfase van het toernooi achtereenvolgens op tegen Rusland (12 juni), Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni). De eerste en de laatste groepswedstrijd worden in principe in Sint-Petersburg gespeeld, Denemarken ontvangt België in het Parkenstadion in de hoofdstad Kopenhagen.