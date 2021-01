Congresleden die metaaldetectoren omzeilen, riskeren forse boete

Nieuwe metaaldetectoren verdelen het Huis van Afgevaardigden. Vooral Republikeinse wetgevers verzetten zich tegen de extra veiligheidsmaatregelen. Ze omzeilden metaaldetectoren aan de ingang van het Lagerhuis en foeterden op het bewakingspersoneel. Nancy Pelosi legt boetes op.

Opnieuw consternatie in het Huis van Afgevaardigden: metaaldetectoren aan de ingang van het Lagerhuis zijn de veiligheidsmaatregel te veel voor een tiental Republikeinen. Wie weigert, riskeert nu een boete van 5.000 dollar. Dat heeft Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, woensdag afgekondigd. Hardnekkige overtreders moeten 10.000 dollar ophoesten. De boetes worden onmiddellijk verrekend via het salaris van de congresleden. Pelosi betreurt dat het zover is moeten komen, maar ‘het Huis van Afgevaardigden moet en zal veilig zijn’, klinkt het in een verklaring.

De metaaldetectoren werden als extra veiligheidsmaatregel geïnstalleerd, nadat relschoppers vorige week het Capitool bestormden. Ook de afgevaardigden moeten nu aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen en dat is niet naar de zin van een aantal van hen, voornamelijk aan Republikeinse zijde. Een tiental wetgevers omzeilde de detectoren, schrijft The Hill. Steve Womack en Markwayne Mullin, Republikeinse afgevaardigden uit Oklahoma, foeterden de agenten uit. Naar verluidt kwam hun collega Rodney Davis uit Illinois tussenbeide, maar ook hij is niet te vinden voor de veiligheidsmaatregel. Hij noemt de metaaldetectoren geldverspilling en betreurt dat het Huis niet op voorhand geconsulteerd is.

Kersvers Congreslid Lauren Boebert weigerde dan weer haar tas open te doen. Het recht op wapendracht is een van de stokpaardjes van de Republikeinse uit Colorado. Ze staat erop een vuurwapen te dragen in het Huis, ook al druist dat in tegen de regels. In een verklaring stelt Boebert dat het ‘beschamend’ is dat Nancy Pelosi ‘de leden van het Congres ontwapent op precies de plek waar ze meer bescherming nodig hadden op 6 januari’. Ze noemt de metaaldetectoren een ‘politieke stunt’.

Boebert, een aanhanger van de QAnon-complottheorieën, kreeg na de rellen hevige kritiek, omdat ze getweet had dat Pelosi geëvacueerd was uit het Lagerhuis, luttele minuten nadat de wetgevers zich verschuild hadden voor de relschoppers. Volgens critici bracht ze met die informatie over Pelosi’s locatie de veiligheid van de leider van de Democraten in gevaar. Nadien werd het ultraconservatieve congreslid tijdelijk geblokkeerd op Twitter, omdat ze opruiende fraudeclaims van president Trump bleef verspreiden.

‘Ik sterf nog eerder aan covid’

Volgens CNN heerst er ongerustheid onder Democraten over de intenties van nieuwe leden van het Huis. Zo tweette afgevaardigde Cori Bush dat het ‘gevaar zich nu binnen in het Capitool bevindt’. Daarmee lijkt het water tussen beide partijen opnieuw bijzonder diep. Een ongenoemde afgevaardigde zegt aan de nieuwszender dat er geen vertrouwen is in sommige collega’s, totdat verder onderzoek heeft uitgewezen hoe betrokken ze waren bij de aanval. Filemon Vela, Democratisch afgevaardigde uit Texas, zegt dan weer dat het ‘waarschijnlijker is dat hij sterft aan covid door de besmetting van een collega dan dat ik beschoten word’.

Ook daar hebben de Democraten nieuwe regels voor gestemd. Wie een mondmasker weigert te dragen in het Huis, riskeert 500 dollar boete. Drie Democratische afgevaardigden hebben positief getest op covid-19, nadat ze uren vastzaten in een afgesloten ruimte met honderden collega’s. Een aantal van hen droeg geen mondmasker.