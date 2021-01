Zaterdag kiest de grootste partij van Duitsland, de CDU, een nieuwe voorzitter. Die maakt kans om dit jaar Angela Merkel op te volgen die na zestien jaar niet langer kanselier wil zijn. Maar corona gooit de campagne overhoop. Niemand durft te voorspellen wie de winnaar wordt.

‘Deze dag moet het signaal zijn dat we breken met het verleden en aan de vernieuwing van de partij beginnen.’ De spreker pauzeert, kijkt de zaal in en het applaus barst los. Dat was Friedrich Merz in ...