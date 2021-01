Leider valt zonder benzine, titelverdediger verdwaalt en Sunderland wint: spektakel bij motoren in de Dakarrally

Sam Sunderland (KTM) houdt de eer van het KTM-team hoog. De Brit won donderdag de zware elfde etappe in de Dakar bij de motoren. Sunderland was 2:40 sneller dan Pablo Quintanilla (Husqvarna). Leider Kevin Benavides (Honda) eindigde als derde op 6:24. In de stand verkleint Sunderland de kloof met leider Benavides tot 4:12. Titelverdediger Ricky Brabec (Honda) verdwaalde iets over halfkoers en verloor ruim 12 minuten.

Elke dag in de Dakar is goed voor een portie drama. Zo ook vandaag/donderdag. Drievoudig etappewinnaar Barrada Bort (Honda) stond deze ochtend vierde in het klassement. Na 147 km kwam hij aan de leiding om nadien als een beginneling in de fout te gaan. De Spanjaard miste een bevoorrading en viel na 267 km zonder benzine. Een onbegrijpelijke beginnersfout voor iemand die aan zijn elfde Dakar bezig was. Exit Barreda Bort.

Sunderland kwam na 215 km aan de leiding om vervolgens stapsgewijs uit te lopen op eerste achtervolger Benavides. Titelverdediger Brabec (Honda) raakte na 247 km even op de dool en zou als zesde op 12:46 eindigen. Na 438 km verloor leider Benavides 9:50. Sunderland was dicht bij de dubbel, ritzege en leidersplaats, maar in het slot van de etappe wist Benavides toch nog drie minuten goed te maken waardoor hij met een voorsprong van 4:12 als leider aan de slotetappe begint. Titelverdediger Brabec is derde op 7:13. De kans dat hij zichzelf opvolgt als eindwinnaar bij de motoren is flink geslonken. Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg.

De laatste rit van deze Dakar is er eentje van 225 km, waarin de deelnemers de laatste duinen te verwerken krijgen om nadien in Jeddah aan de Rode Zee te finishen.

Al-Attiyah wint zesde etappe bij de wagens, Peterhansel stap dichter bij veertiende eindzege

Bij de wagens heeft Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) de voorlaatste etappe gewonnen. Voor de Qatarees is het al zijn zesde etappezege in deze editie, de 41e in zijn carrière. Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) eindigde als tweede op 1:56. Met enkel nog de slotetappe van morgen/vrijdag voor de boeg heeft Peterhansel een comfortabele voorsprong van 15:05 op zijn eerste achtervolger.

Foto: REUTERS

De oorspronkelijke 511 km lange etappe richting Yanbu werd omwille van de weersomstandigheden met zo’n 50 km ingekort. Van de 100 km aangekondigde duinen bleef er toch nog 80 km over. Peterhansel koos van bij de start meteen voor de aanval en was na 41 km de snelste. Al-Attiyah passeerde daar als vijfde op 42 seconden. Na 260 km had Peterhansel die kloof al uitgediept tot 3:09. Na de neutralisatie begon Al-Attiyah aan een slotoffensief waardoor hij zijn achterstand uiteindelijk nog wist om te buigen naar een kleine voorsprong. Met zijn zesde etappezege kon Al-Attiyah wel slechts 1:56 goedmaken op Stéphane Peterhansel die in de stand 15:05 voorsprong heeft op de Qatarees.

Zonder ongelukken wint Peterhansel vrijdag zijn veertiende Dakar. Tussen 1991 tot 1998 won hij zes keer de Dakar bij de motoren, telkens in Afrika. Vervolgens won hij bij de wagens zeven keer de Dakar, drie keer in Afrika en vier keer in Zuid-Amerika. Als Stéphane Peterhansel vrijdag de Dakar wint, is hij met veertien eindzeges niet alleen recordhouder, maar wordt hij ook de eerste rijder in alle categorieën die erin slaagt om de Dakar in drie verschillende continenten te winnen.