Gedaan met gratis leveren

Bestelt u online bij Zalando bepaalde telefoonhoesjes, handschoenen of boxershorts, dan betaalt u tegenwoordig 3,90 euro extra voor langeafstandslevering. ‘Omdat sommige producten van verder moeten komen’, zo klinkt het bij Zalando. En ook andere webshops rekenen steeds vaker leveringskosten aan. Voor experts is het duidelijk: het gratis-tijdperk is voorbij.

Online kopen was al populair, maar sinds de coronacrisis is het niet meer uit ons leven weg te denken. Bovendien kopen we ook al lang niet meer alleen een broek of een paar schoenen online. Werknemers ...