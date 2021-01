Op het wekelijkse vragenuurtje in het federaal parlement krijgen premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vragen over de aanpak van de coronacrisis en de nieuwe varianten van het virus. Ook de rellen van woensdag, in Brussel, komen tijdens het debat aan bod. U kunt de zitting hierboven live volgen vanaf 14.15 uur.

‘We zitten in een race tegen de klok om ervoor te zorgen dat nieuwe varianten niet de dominante vormen worden’, opent Catherine Fonck (CDH). Ze vraagt premier Alexander De Croo (Open VLD) daarom dat er zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. Om nieuwe varianten op te sporen, moet er ook aan genoom-sequencing gedaan worden, vindt ze. Volgens François De Smet (Défi) zitten we in de paradoxale maar gevaarlijke situatie dat de cijfers in de goede richting gaan, maar dat er om ons heen zien we uitslaande branden zijn. ‘België is geen eiland’, zegt De Smet. ‘Zijn we klaar? Dat we ons op glad ijs bevinden is geen reden om niet vooruit te gaan. Maar zijn wij klaar voor het ergste? Zijn we bijvoorbeeld klaar om reizen te verbieden, in plaats van het alleen maar af te raden?’

Open VLD’er Jasper Pillen vraagt De Croo om perspectief en duidelijkheid over de steun voor de ondernemers. ‘Iedereen is het moe’, zegt Jasper Pillen (Open VLD). ‘De horeca, de evenementensector, studenten, mensen met contactberoepen… Welk perspectief kan u de burgers bieden?’

‘Richtdatum is onmogelijk’

De voorbije dagen heeft ons land heel wat goed nieuws gekregen, zegt De Croo. Onder meer over de aantallen vaccins en de verwachte leveringen. Hij is ook tevreden dat ‘men zich overal aan het klaarmaken is om aan een hoog tempo te vaccineren. De samenwerking met de deelstaten loopt daarvoor goed.’

De Croo erkent dat de manier waarop de verlenging van de strenge maatregelen gebeurde, stilzwijgend, voor wrevel kan zorgen. ‘Op het Overlegcomité vorige week is beslist om de maatregelen aan te houden, op de kleine uitzondering van de rijscholen na. Maar de datum rond internationaal reizen, daar wilden we zeer duidelijk over zijn. Tot na de krokusvakantie is dat ten zeerste afgeraden. De regels zullen gelden tot dan. Op 22 januari zullen we een evaluatie doen, onder meer over de niet-medische contactberoepen.’ Dat mensen het beu zijn en perspectief of zelfs een richtdatum vragen, begrijpt hij evenzeer. ‘Maar dat is onmogelijk. Zeker met de nieuwe B117-variant. Maar we bekijken de zaak op dagelijkse basis en we zullen de strenge maatregelen geen dag te veel aanhouden.’

Reizen? ‘Het is. Ten strengste. Afgeraden.’

Zelfs als een nieuwe, meer besmettelijke variant voet aan de grond krijgt in ons land, verandert dat niets aan de basisregels, herhaalt De Croo. ‘Afstand houden, niet onnodig bij elkaar op bezoek gaan, een mondmasker dragen en je handen wassen. Ook voor de nieuwe variant gelden die maatregelen. En wat reizen naar het buitenland betreft: we kunnen toch niet duidelijker zijn? Het is. Ten strengste. Afgeraden.’

Tot slot geeft hij nog mee dat een verlenging van de steunmaatregelen morgen op de ministerraad komt, en al is goedgekeurd in de Kern.