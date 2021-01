Maximale loonmarge voor komende twee jaar is 0,4 procent

De maximaal beschikbare marge voor loonopslag voor de komende twee jaar bedraagt 0,4 procent bovenop indexaanpassingen die geraamd worden op 2,8 procent. Dat is de uitkomst van berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dit cijfer zorgt sinds gistermiddag voor een zeer gespannen sfeer tussen de sociale partners.

Vanmiddag maakt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met een dag vertraging zijn zogenaamde technisch rapport openbaar. Dat is een tweejaarlijks terugkerend werkstuk waarin deze adviesraad de loonevolutie in ons land vergelijkt met die in de buurlanden. Om uiteindelijk de maximale marge voor loonopslag te kunnen vastleggen.

Deze keer is de CRB uitgekomen op een marge van 0,9 procent. Maar daar blijft uiteindelijk maar 0,4 procent van over. Omdat de wet op de concurrentie voorziet dat een veiligheidsmarge wordt voorzien van een 0,5 procent.

Zowel de werkgevers als de vakbonden zijn naar verluidt niet echt gelukkig met deze uitkomst. De werkgevers niet omdat ze vooraf al duidelijk stelden dat door de economische crisis van vorig jaar geen enkele ruimte is voor loonopslag. Maar het ongenoegen is vooral groot bij de vakbonden. Die vinden een dergelijke loonmarge volstrekt onvoldoende voor bedrijfssectoren die weinig of geen last hebben ondervonden van de coronacrisis. Waarbij onder meer naar de farmasector en de supermarkten wordt gekeken.

De verwachting is dat na de bekendmaking van het CRB-rapport de vakbonden niet lang zullen aarzelen om hun ongenoegen te ventileren. Dat ze dat al niet eerder deden komt omdat dinsdagavond nog een poging werd ondernomen in de Groep van Tien om de violen te stemmen. Dit leverde niets op. De Groep van Tien is het interprofessioneel overleg tussen de kopstukken van werkgevers en vakbonden in ons land.