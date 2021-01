Politie Brussel West vindt 1,7 miljoen euro bij verdachte

De lokale politie Brussel West heeft in december een man opgepakt die in het bezit bleek van maar liefst 1.785.000 euro in cash. De man werd onderschept toen hij met hoge snelheid door Sint-Jans-Molenbeek reed en in zijn wagen trof de politie 280.000 euro aan, verstopt op verschillende plaatsen.

Een huiszoeking leverde vervolgens nog anderhalf miljoen op, allemaal in kleine coupures, naast 26.000 euro aan juwelen. Waar het geld vandaan kwam, is nog niet duidelijk. De verdachte werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, meldt het Brusselse parket donderdag.

Een politiepatrouille merkte de man op 22 december op toen hij in een Mercedes met Franse nummerplaat aan hoge snelheid door Sint-Jans-Molenbeek reed. Hij leek bijzonder angstig bij het zien van de politie en nam de vlucht, maar kon even later klemgereden worden.

Toen de man daarop gefouilleerd werd, bleek hij 3.900 euro cash op zich te hebben. Daarop doorzochten de inspecteurs het volledige voertuig en vonden ze verschillende winkelzakken gevuld met bankbiljetten in de koffer. Na een nauwkeurige telling, eens terug op het commissariaat, bleek de man onderweg met bijna 280.000 euro.

Het Brusselse parket werd verwittigd en liet meteen een huiszoeking uitvoeren bij de man. Ook daar vonden de politie-inspecteurs boodschappentassen gevuld met bankbiljetten, verstopt over de hele woning in kasten, dozen en zelfs onder het bed. In totaal bleek de man 1.785.000 euro cash te bezitten, in kleine coupures. Ook nam de politie twee luxewagens, een gestolen vuurwapen, een geldtelmachine, materiaal om geld vacuüm te verpakken en 26.000 euro aan juwelen in beslag.

De oorsprong van het geld wordt nog verder onderzocht. In afwachting daarvan werd het geld inbeslaggenomen en op een geblokkeerde rekening geplaatst. De verdachte werd intussen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.