Bart De Pauw aangekomen aan correctionele rechtbank in Mechelen

Bart De Pauw moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor de feiten van belaging bij dertien vrouwen. Vandaag vindt de inleidende zitting plaats waarbij bepaald wordt wanneer het dossier gepleit zal worden.

Bart De Pauw is aangekomen aan het gerechtsgebouw. Hij is niet verplicht om aanwezig te zijn, maar kiest ervoor om dat wel te doen. Bij aankomst zweeg hij tegenover de aanwezige pers. Ook de advocaat van de slachtoffers, Christine Mussche, is aangekomen. Zij zegt er ‘klaar voor te zijn’. De slachtoffers, onder wie actrices Maaike Cafmeyer, Ella-June Henrard en Lize Feryn, zijn niet aanwezig.

In Mechelen start vandaag het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw. Hij moet zich verantwoorden voor belaging en ‘elektronische onrust’. De Pauw stuurde grote aantallen ongepaste sms’en naar meerdere vrouwen. ­Vorige week traden ­negen vrouwen die zich burgerlijke partij gesteld hebben naar voor, maar de zaak draait rond klachten van zeker dertien vrouwen.

In Mechelen wordt vanmiddag nog niet gepleit, alleen de agenda van het proces wordt bepaald. Verwacht wordt dat de zaak ten gronde door vertraging vanwege corona mogelijk pas in de herfst zal plaatsvinden.