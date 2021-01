Reorganisatie bij L’Oréal treft 125 werknemers in Brussel

Cosmeticaconcern L’Oréal kondigt een reorganisatie aan van de activiteiten in de Benelux. Dat zal een impact hebben op 125 Belgische werknemers in Brussel. Aan hen wordt een honderdtal functies aangeboden in Nederland.

Het concern maakte de plannen bekend tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

L’Oréal Belgilux en L’Oréal Nederland willen een Benelux-organisatie oprichten nabij Amsterdam, die als taak zal hebben de ‘strategie van elk van de divisies en merken van de groep te bepalen en hen zo goed mogelijk te ondersteunen’. Elk land zal eigen teams behouden, maar voor Brussel betekent dat hoe dan ook geen goed nieuws.

De nieuwe organisatie heeft een impact hebben op 125 medewerkers in België. Het bedrijf zal ongeveer 100 banen in Nederland voorstellen aan die werknemers, het aantal jobs in Brussel wordt dus gedecimeerd. L’Oréal hoopt zo het aantal ontslagen te beperken.

De procedure-Renault, voor collectief ontslag, is gestart.