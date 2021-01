Twitter-topman noemt blokkeren van Trump ‘juiste beslissing’, maar ook ‘een gevaarlijk precedent’

Twitter-topman Jack Dorsey zegt dat het ‘de juiste beslissing’ was om president Donald Trump te bannen van het platform. Al gaf hij ook toe dat het internet niet gecontroleerd moet worden door een handvol privébedrijven.

Na de bestorming van het Capitool vorige week gaf Twitter Trump eerst nog een verbod van 24 uur. Maar nadien zette het ­bedrijf het account van de president definitief op non-actief. Twitter meende dat er een risico bestaat dat hij opnieuw zou ­oproepen tot geweld.

Dorsey heeft in een reeks tweets die actie verdedigd en noemde het ‘de juiste beslissing voor Twitter’. ‘We werden geconfronteerd met een buitengewone en onhoudbare situatie, die ons dwong al onze acties te richten op de openbare veiligheid’, aldus Dorsey. ‘Dat gezegd zijnde, het verbannen van een account heeft reële en belangrijke gevolgen’, voegde hij eraan toe.

‘Hoewel er duidelijke en voor de hand liggende uitzonderingen zijn, vind ik dat een verbod een mislukking is van onze kant om een gezonde discussie te promoten. Het wordt tijd dat we reflecteren over onze operatie en onze omgeving.’

Naast Twitter blokkeerden ook Facebook en Youtube het account van Trump. Een groot deel van zijn aanhangers stapte over de alternatieve communicatiedienst Parler, tot Google en Apple die uit hun appwinkel verwijderden en Amazon de serverdiensten naar het bedrijf schrapten.

Maar volgens is het ook ‘een gevaarlijk precedent’, de macht die een individu of bedrijf heeft over deel van de globale publieke conversatie. Volgens Dorsey zou de ongecoördineerde aanpak van deze bedrijven, het onsamenhangend beleid en het gebrek aan transparantie de inspanningen ondermijnen om een ‘vrij en open wereldwijd internet’ te creëren. Dorsey roemt daarbij ook Bitcoin als een voorbeeld van technologie ‘die niet wordt gecontroleerd of beïnvloed door één enkel individu of entiteit’.

