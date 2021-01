Andy Murray test positief op corona enkele weken voor start Australian Open

Andy Murray heeft positief getest op corona. Dat heeft zijn management bevestigd aan de Engelse pers. De Brit zou normaal gezien over enkele weken in actie komen op de Australian Open, maar nu lijkt dat hoogst twijfelachtig.

Murray had er de afgelopen maanden geen geheim van gemaakt dat hij graag wilde terugkeren naar de Australian Open, waarvoor hij een wildcard gekregen had na zijn heupblessure. Ironisch genoeg had hij rond de feestdagen eerder al een ander toernooi afgezegd uit schrik corona op te lopen en zo zijn verplaatsing naar Australië in gevaar te brengen, weet The Daily Mail.

De Brit zou het virus opgelopen hebben in Roehampton’s National Tennis Centre, zijn vaste trainingscentrum. Daar was de voorbije week een kleine uitbraak. Murray zou al enkele dagen in zelfisolatie zitten en hoopt nu dat zijn deelname aan de Australian Open alsnog kan doorgaan. Het hoofdtoernooi staat van 8 tot 21 februari gepland.