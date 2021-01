Burgemeester Etterbeek vordert gegevens van reizigers die zich niet aan quarantaine houden

De burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf (MR) vraagt via een opvorderingsbesluit alle gegevens op van alle inwoners van wie vermoedens bestaan dat ze zich niet aan de coronaregels voor teruggekeerde reizigers houden. Reden is de alarmerende stijging van het aantal covid-besmettingen in de Brusselse deelgemeente.

Tussen 2 januari en 8 januari steeg het aantal besmettingen met het coronavirus in Etterbeek met maar liefst 94 procent in vergeleken met de week daarvoor. Etterbeek is daarmee de zwaarst getroffen Brusselse deelgemeente: de incidentie loopt er op tot 345 gevallen op 100.000 inwoners.

De vele expats in de gemeente, vooral door de aanwezigheid van de Europese instellingen, zit daar wellicht voor iets tussen. Veel van hen gingen de afgelopen periode terug naar hun thuisland voor de eindejaarsfeesten.

De Brusselse gemeenten hebben geen toegang tot informatie over wie allemaal in verplichte quarantaine zou moeten zitten, zegt De Wolf. De Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron wil die informatie volgens de Etterbeekse burgervader niet doorgeven aan de burgemeesters en ordediensten. ‘Die weigering vormt een risicofactor voor de bevolking van de gemeente en iedereen die zich naar hier verplaatst’, vindt De Wolf, omdat het lokaal bestuur niet kan controleren dat iedereen die zich moet laten testen en in quarantaine moet gaan, dat ook daadwerkelijk doet.

De Wolf heeft daarom woensdag een opvorderingsbesluit ondertekend waarin hij de inspectie voor hygiëne van de Brusselse gemeenschappelijke gemeenschapscommissie vraagt om alle informatie over inwoners van Etterbeek van wie een vermoeden bestaat dat ze zich niet aan de maatregelen houden, over te maken.