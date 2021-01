WHO-expertenteam aangekomen in China voor onderzoek naar oorsprong coronavirus, maar nog niet compleet

Het internationale onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat onderzoek gaat doen naar de herkomst van het coronavirus, is donderdag in de Chinese stad Wuhan aangekomen. Twee leden moesten wel noodgedwongen achterblijven.

Nadat de door het WHO aangestelde wetenschappers vorige week nog werden tegengehouden door visaproblemen, zijn ze donderdag wel toegekomen in Wuhan, waar eind vorig jaar het nieuwe coronavirus voor het eerst werd gedetecteerd. Ze hopen met hun onderzoek eindelijk meer duidelijkheid te krijgen over de bron van het virus dat de hele wereld in zijn greep heeft.

Volgens de Chinese staatszender CGTN werden de leden, nadat ze met het vliegtuig bij de stad waren geland, ontvangen door Chinese functionarissen in beschermende kleding. De experten moeten nu twee weken in quarantaine gaan in een hotel voor ze hun onderzoek kunnen aanvatten.

‘Na deze twee weken kunnen we ons verplaatsen en de Chinese experts persoonlijk ontmoeten en verschillende locaties bezoeken’, aldus Peter Ben Embarek, de Deense leider van de groep, met experten uit Nederland, Australië, Duitsland, Groot-Brittannië, Japan, Rusland, Qatar, de Verenigde Staten en Japan.

‘Het kan een lange tocht worden voordat we volledig in kaart hebben gebracht wat er is gebeurd. Het idee is om meerdere onderzoeken te doen om hier een beter idee over te krijgen.’

De groep is ook nog niet compleet. Alle experten moesten al een negatieve test kunnen voorleggen uit hun thuisland, en werden ook bij transit in Singapore getest. Daar werden bij twee van hen antilichamen tegen het coronavirus aangetroffen in het bloed, wat wijst op een eerdere besmetting. Zij moesten in Singapore achterblijven, waar ze nu opnieuw worden getest, zo heeft de WHO bevestigd.

Derde golf

Net nu worstelt China met een derde golf van besmettingen. Donderdag werden 124 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds maart. Vooral in de provincie Hebei is er een opflakkering, daar werden drie steden in lockdown geplaatst. Vandaag werd ook opnieuw een overlijden door covid-19 gerapporteerd, het eerste in negen maanden tijd. De vrouw had onderliggende gezondheidsproblemen, aldus staatsagentschap Xinhua.