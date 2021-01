Veroordeling van rellen in Brussel: ‘Kunnen we niet aanvaarden’

De rellen in Brussel na een wake voor de overleden man Ibrahima B. worden breed veroordeeld, door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en de politievakbond VSOA. ‘De relschoppers zullen niet vrijuit gaan.’

Bij de rellen die woensdagnamiddag en -avond zijn uitgebroken na de manifestatie voor de overleden Ibrahima B., zijn 116 mensen opgepakt. Het gaat om 112 bestuurlijke aanhoudingen en 4 gerechtelijke aanhoudingen. Bij 30 aanhoudingen ging het om minderjarigen. De lokale politie Brussel Noord bracht gisterenavond laat, na een woelige dag in Brussel, dat overzicht naar buiten. Vijf politieagenten raakten gewond en de relschoppers brachten veel schade toe in de stad.

De commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, noemt wat er zich afspeelde ‘compleet onaanvaardbaar’. ‘Ik begrijp wel dat de burgers hun emoties bij het overlijden willen uiten, maar dit is niet de manier’, zei hij donderdag bij RTBF. ‘Justitie moet diegenen die beschadigingen hebben aangericht en agenten verwond hebben voor de rechtbank brengen. Dat moet ernstig gebeuren, zoals ook het onderzoek naar de tragische dood van Ibrahima serieus moet worden genomen. Het is in ieders belang dat de waarheid aan het licht komt, onder meer om te bepalen of meneer X of mevrouw Y wel nog een plaats heeft bij de politie.’

De vakbond VSOA reageert ontstemd over de rellen. ‘Terwijl de coronarichtlijnen worden verlengd tot 1 maart loopt in Brussel een toegelaten manifestatie alweer uit de hand en wordt de politie bekogeld met stenen en molotovcocktails’, klinkt het op Twitter. ‘Wat vinden jullie hiervan mevrouw Annelies Verlinden en meneer Emir Kir?’

Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir (PS), die de wake toeliet, reageerde woensdagavond. Hij betreurt dat de relschoppers profiteerden van dit herdenkingsmoment, maar blijft wel achter zijn beslissing staan om de betoging te laten plaatsvinden. ‘Het advies van de politie was positief’, zegt Kir. ‘De politie hield liever toezicht op een legale demonstratie dan te moeten ingrijpen bij een ongeoorloofde bijeenkomst. De emoties en gemoederen zouden hoe dan ook hoog oplopen. Dan was het beter dat de politiediensten zich erop konden voorbereiden. We willen ook de organisatie en familieleden van Ibrahima bedanken voor hun medewerking. Zij deden hun best om alles veilig te laten verlopen.’

Minister Vincent Van Quickenborne belooft dat de relschoppers, onder hen dus veel minderjarigen, niet vrijuit zullen gaan: ‘Onder geen enkel beding kunnen we aanvaarden wat er vandaag in Schaarbeek gebeurde. Onderzoeken zijn volop bezig. Meer dan 100 mensen zijn gearresteerd. Relschoppers zullen niet vrijuit gaan.’