Olympisch zwemkampioen Klete Keller nu ook aangeklaagd voor bestorming Capitool

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de olympische zwemkampioen Klete Keller aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump, op 6 januari.

De intussen 38-jarige Keller duikt op in verschillende videofragmenten in het Capitool, die opgenomen zijn tijdens de bestorming van het gebouw. Keller is aangeklaagd voor illegale inbraak in het Capitool, gewelddadig gedrag, verstoring van de openbare orde en weerspannigheid tegenover de ordediensten.

Keller nam deel aan de Olympische Spelen van 2000, 2004 en 2008. Hij won twee gouden en een zilveren medaille met de estafetteploeg (vrije slag). Op de 400m vrije slag pakte hij tweemaal het brons. Na zijn loopbaan ging het bergaf met de Amerikaan, die na een scheiding en het verlies van verschillende jobs even dakloos werd.