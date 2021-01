Daar is de eerste sneeuw: op tal van plaatsen in België kleuren daken wit

Het kon sneeuwen, zeiden de weermannen en -vrouwen, en donderdagochtend is het al zover. Op heel wat plaatsen in ons land vallen sneeuwvlokjes uit de lucht.

Op sociale media duiken al meerdere foto’s op van besneeuwde daken en tuinen. De sneeuw blijft her en der liggen, maar smelt ook weer heel snel weg.

De winterse neerslagzone verplaatst zich donderdag langzaam naar het zuiden, terwijl ze in activiteit toeneemt. De maxima liggen tussen -2 graden in het zuiden en 0 of 2 graden elders. De wind waait eerst nog zwak, maar wordt geleidelijk matig uit het oosten, meldt het KMI.

Bekijk hier waar het gaat sneeuwen:

Ook zaterdag gaat het wellicht sneeuwen. ’s Ochtends is het dan koud met overal vorst. Overdag zijn er nog enkele opklaringen mogelijk. Tegen de late namiddag bereikt een storing, met wellicht sneeuw, het westen. Ook ‘s avonds verwachten we in vele streken nog sneeuw. In de loop van zaterdagnacht gaat de neerslag in Laag- en Midden-België over in regen. De maxima liggen tussen -3 à -4 graden in de Ardennen en komen uit op ongeveer 1 graad in het centrale deel van het land. De zwakke zuidenwind wordt matig.