In een nieuwe video, gedeeld via de Twitteraccount van het Witte Huis, veroordeelt Donald Trump de aanval op het Capitool van vorige week. Opvallend is dat Trump de video uitbracht vlak na de stemming over een tweede impeachment tegen hem in het Huis, met steun van 10 Republikeinen. Hij zei er niets over.

‘Geweld en vandalisme hebben geen plaats in ons land en in onze beweging’, zei Trump. ‘Amerika opnieuw groot maken betekent de verdediging van de rechtsstaat, steun voor politiemannen en -vrouwen en respect voor de tradities van ons land. Geweld van relschoppers gaat daartegen in en is in strijd met alles waar ik voor sta en in geloof.’

‘Echte volgers van mij zouden nooit politiek geweld steunen, zouden nooit de politie aanvallen. Echte volgers van mij zouden nooit andere Amerikanen aanvallen. Als je dat doet, dan steun je onze beweging niet, maar val je ze aan.’

In een eerste video vlak na de inval in het Capitool zei Trump nog: ‘We houden van jou’, tegen de relschoppers. Maar ook daar kwam hij later op terug.

Woensdagavond stemde het Huis van Afgevaardigden over de impeachment van president Trump. Een meerderheid koos voor zijn afzetting. De voorzitter van het Huis, de Democraat Nancy Pelosi, noemde de president tijdens het debat ‘een duidelijk aanwezig gevaar voor ons land’.