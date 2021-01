Italiaans international vergelijkt Romelu Lukaku met Shaquille O’Neal: “Op training moeten we met drie zijn om hem af te stoppen”

Inter-middenvelder en Italiaans international Nicolò Barella is onder de indruk van zijn ploegmaat Romelu Lukaku. In een gesprek met streamingplatform DAZN vergelijkt Barella Lukaku met de iconische basketter Shaquille O’Neil. “Op training hebben we drie man nodig om hem af te stoppen.”

“Hij heeft ontzettend veel fysieke kracht, net zoals Shaquille O’Neal is die kracht zijn sterkste punt”, zei Barella over onze landgenoot. “Niemand kan hem aan de kant zetten. Zelfs op training hebben we drie man nodig om hem af te stoppen. Hij is een echte natuurkracht.” Shaquille O’Neil, die van 1992 tot 2011 prof was in de NBA, wordt beschouwd als één van de beste - en met zijn 147 kg voor 2m16 ook één van de sterkste - basketballers aller tijden.

“Maar Lukaku is ook zoveel meer dan kracht”, steekt Barella zijn lof voor Lukaku, die enorm geapprecieerd wordt in Italië, niet onder stoelen of banken. “Hij is een geweldige leider, heeft een goed woord over voor iedereen. Hij schiet ook goed op met iedereen en op het veld is niemand zo beslissend als hij. Het was ongelofelijk: toen hij bij Inter aankwam, sprak hij zelfs al Italiaans. Maar dat moet niet moeilijk zijn voor hem, die man spreekt alle talen in de wereld.”

Lukaku spreekt naast Italiaans en Nederlands ook Frans, Engels, Spaans, Portugees en het Congolese dialect Lingala. Woensdagavond werd hij nog uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland nadat hij op dezelfde avond Inter in de 119de minuut voorbij Fiorentina hielp in de Coppa Italia. Daarmee staat zijn teller nu op 51 officiële goals in amper 73 matchen voor Inter.