43 besmettingen in Sint-Trudo: ‘Waarschijnlijk niet Britse variant’

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden wordt getroffen door een zware corona-uitbraak met 43 besmettingen op een week. De meeste geplande opnames zijn stopgezet tot 1 februari. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat het niet om de Britse variant gaat. ‘Maar we kunnen dat nog niet met zekerheid bevestigen.’

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft de voorbije dagen besmettingen vastgesteld op drie afdelingen, en dat zowel bij patiënten als bij personeel. Viroloog Marc Van Ranst zei op radio 1 dat het waarschijnlijk niet om de Britse variant gaat, waarvoor wel gevreesd werd: ‘Uit eerste testen blijkt dat het niet om Britse variant gaat. Maar dat is een voorlopig besluit, we kunnen dat nog niet met zekerheid bevestigen.’

Eind december en begin januari werden twee geriatrische afdelingen van Sint-Trudo getroffen en nu is het virus ook opgedoken op de afdeling neuro-cardio.

‘Na het testen bleken uiteindelijk 10 van de 24 personeelsleden en 13 patiënten van de afdeling neuro-cardio besmet’, zegt Miet Driesen, woordvoerster van Sint-Trudo.

‘Sinds 18 oktober zijn er in totaal 57 personeelsleden besmet, van wie 30 in de laatste week. We vrezen dan ook dat we getroffen zijn door een meer besmettelijke variant, mogelijk de Britse. Het labo onderzoekt de stalen.’

De 13 besmette patiënten van de afdeling neuro-cardio zijn overgebracht naar de covid-afdeling in Sint-Trudo, die nu in totaal 33 ­covid-patiënten telt.

Sint-Trudo test al geruime tijd patiënten die langer in het ziekenhuis verblijven preventief en kwam zo de besmettingen op het spoor. Na de uitbraken op de twee afdelingen geriatrie werd beslist om alle ziekenbezoeken stop te zetten.

‘We nemen momenteel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, zoals het voortdurend testen van personeelsleden, het stopzetten van alle bezoeken, een strikte thuisquarantaine van besmette medewerkers en het gebruik van correcte beschermingsmaterialen op alle afdelingen. Maar ondanks die strenge regels is er dus opnieuw een afdeling getroffen door corona’, zegt Miet Driesen.

‘Daarom nemen we opnieuw extra maatregelen. Zo worden de meeste geplande opnames en ambulante behandelingen stopgezet tot alvast 1 februari.’

‘Alle zorg die via een aparte stroom kan worden opgezet of die levensnoodzakelijk is, kan wel doorgaan. Zo blijven het dialysecentrum en oncologisch dagziekenhuis gewoon open en blijven ook de vitale functies van het ziekenhuis beschikbaar, zoals de spoedafdeling, het operatiekwartier, de labo’s, medische beeldvorming en materniteit. Op die manier kunnen we de essentiële zorg binnen de regio Sint-Truiden blijven garanderen.’

Sint-Trudo is een van de twee Limburgse hub-ziekenhuizen, van waaruit vaccins geleverd worden aan de woonzorgcentra in de provincie. ‘Het uitleveren van die vaccins komt niet in het gedrang, omdat de apotheek via een aparte ingang bereikt kan worden en het hier over korte transacties gaat’, zegt Driesen.