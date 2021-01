Voormalig psychologe Kaat Bollen heeft ‘beroepsgenoten geschaad’

De psycho­logen­­commissie vroeg Kaat ­Bollen om ‘de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen’ bij haar publieke optredens.

Waarover struikelde de tuchtraad van de psychologencommissie in de zaak-Bollen? Daarover ontstond verwarring nadat klinisch psychologe Ellen Bisschop, zelf lid van de tuchtraad, een foto van zichzelf had gedeeld als kortgerokte, gehandboeide non. Daarmee liet ze uitschijnen dat het niet de ‘pikante foto’s’ zijn waarover de tuchtraad is gevallen. Seksuologe Kaat Bollen besloot daarop om de uitspraken van zowel de tuchtraad als de psychologencommissie openbaar te maken via Instagram.

Daaruit blijkt dat de tuchtraad verwijst naar foto’s op de Instagrampagina van Kaat Bollen die ‘niet verenigbaar zijn met de waardigheid van het beroep’. De tuchtraad vindt het ook niet kunnen dat Bollen ‘haar titel als psychologe gebruikt om producten aan te prijzen’. Via haar webshop verkoopt Bollen erotische speeltjes.

Ook mediaoptredens tellen mee

De tuchtraad gaf daarop een waarschuwing, maar Bollen ging in beroep. Daarin ‘maakt ze geen bezwaar’ tegen de uitspraak over de webshop. Haar titel als psycholoog verwijderde ze van de website. Wel is ze het ‘fundamenteel oneens’ dat de foto’s op haar Instagrampagina onverenigbaar zijn met het beroep psycholoog. ‘Hoe ik mij als vrouw presenteer, heeft niets te maken met hoe zorgvuldig ik met mijn cliënten omga’, motiveert ze.

De Raad van Beroep van de ­psychologencommissie oordeelde anders en verwijst daarbij ook naar Bollens mediaoptredens. Als seksuologe was ze een graag geziene gast op radiozender MNM. ‘Online gedrag beïnvloedt het vertrouwen in het vakgebied en het imago van de psycholoog’, klinkt het. ‘Dit is zeker het geval wanneer iemand geregeld in de publieke ruimte optreedt.’ Volgens de commissie is Bollen zich daar onvoldoende van bewust en worden haar handelingen, zoals het promoten van een pornofilm, door de publieke opinie ‘gelinkt aan de professionele context’. Op die manier ‘sleurt ze beroepsgenoten mee in hetzelfde bad’. De commissie houdt dus vast aan de waarschuwing. Bollen ­besloot daarop haar titel als psycholoog in te leveren.