Pandemiewet mogelijk pas voor volgende crisis

De geplande pandemiewet is niet bedoeld om nog tijdens deze coronacrisis ingezet te worden, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Vorige week kondigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan dat ze het voorontwerp klaar heeft van een pandemiewet, die een juridisch kader moet bieden voor vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens gezondheidscrisissen. De huidige ­regels zijn gebaseerd op een wet die niet bedoeld was voor zo’n langdurige situatie, wat tot brede kritiek leidde.

In de Kamercommissie ­Justitie kondigde minister Van Quickenborne (Open VLD) gisteravond onverwacht aan dat de nieuwe wet niet meer gebruikt zal worden voor de huidige corona­crisis. ‘Het is niet de bedoeling om deze pandemiewet van toepassing te laten zijn op de huidige pandemie’, antwoordde hij op een vraag van Kamerlid Sophie De Wit (N-VA).

Voor de huidige crisis zijn zeker nog maanden en mogelijk langer maatregelen nodig. Het kabinet van Verlinden zegt niet op de hoogte te zijn van dat voornemen. Het ‘blijft de betrachting’ om de wet ook nog voor deze crisis te gebruiken’, klinkt het.

Het kabinet-Van Quickenborne benadrukt dat de Raad van State, op één uitzondering na, de maat­regelen in stand heeft gehouden. ‘De huidige rechtsbasis voldoet dus’, zegt zijn woordvoerder. ‘Als de Raad zijn rechtspraak zou wijzigen, is er met de pandemiewet een ­terugvalpositie nodig. Als dat niet het geval is, is er geen noodzaak om de pandemiewet al op deze crisis toe te passen.’

‘Nu de regering eindelijk werk maakt van een waterdichte onderbouwing van de coronamaatregelen, krijgen we te horen dat het voor een volgende keer zal zijn’, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. ‘Verontwaardiging over de rechtsstaat in de VS verliest alle geloofwaardigheid als de eigen rechtsstatelijke beginselen zo slordig behandeld worden.’