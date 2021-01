Beerschot speelde in een inhaalmatch van de Jupiler Pro League 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. Musashi Suzuki bracht de thuisploeg snel op voorsprong maar Cercle kon in de slotminuut gelijkmaken via Anthony Musaba. Beerschot, dat voor de zesde keer op rij niet kon winnen, liet zo de kans liggen om vierde te worden. Cercle, dat zeven matchen op rij verloor, komt door dit puntje gelijk met Waasland-Beveren op de zestiende plaats.