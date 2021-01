Italiaanse regering in crisis

De kleine coalitiepartner Italia Viva trekt haar twee ministers terug uit de Italiaanse regering. Reden is de aanhoudende onenigheid over de verdeling van de miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. Zonder Italia Viva heeft de centrumlinkse regering van Giuseppe Conte geen meerderheid meer in het Italiaanse parlement.

De kleine centrumpartij Italia Viva wordt geleid door de Italiaanse ex-premier Matteo Renzi. Die laatste kondigde woensdag aan dat hij zijn ministers terugtrekt uit de regering. Het gaat om minister van Landbouw Teresa Bellanova en minister van Gezinnen Elena Bonetti.

Aanhoudende discussies binnen de regering over de verdeling van de 210 miljard euro Europees geld voor de relance na corona zijn de aanleiding. ‘We spelen geen spel. Democratie is geen reality-programma’, zei Renzi tijdens een persconferentie in Rome. De ex-premier heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat de Italiaanse president Sergio Mattarella een oplossing zal vinden voor de politieke gevolgen van het vertrek van Italia Viva.

Zonder de kleine coalitiepartner heeft de regering van premier Conte, met daarin ook nog de centrumlinkse Partido Democratico (PD) en de populistische Vijfsterrenbeweging, geen meerderheid meer in het parlement.

De politieke crisis komt bijzonder ongelegen. Italië krijgt opnieuw te maken met sterk stijgende coronacijfers, boven op een zware economische recessie. Bovendien heeft Rome net het voorzitterschap over de G20 overgenomen.

De regering-Conte zou normaal gezien vanavond om 20.30 uur nog moeten samenzitten over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Conte geeft wellicht donderdag/morgen zijn zegen voor een verdere ontsporing van het begrotingstekort tot 24 miljard euro.

Volgens Italiaanse media wil de premier vervroegde verkiezingen vermijden. Hij zou een nieuwe meerderheid kunnen zoeken en het parlement om vertrouwen kunnen vragen. De volgende parlementsverkiezingen in Italië zijn normaal pas in 2023 gepland. Conte heeft president Mattarella intussen gesproken over de regeringscrisis.