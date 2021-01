Atlético Madrid heeft opvolger voor Diego Costa: Moussa Dembélé (maar niet de ex-Rode Duivel)

Atlético Madrid heeft woensdag de komst van aanvaller Moussa Dembélé bekendgemaakt. De 24-jarige Fransman, niet te verwarren met de voormalige Rode Duivel, komt op huurbasis over van het Olympique Lyon van Jason Denayer. In Madrid wordt hij ploegmaat van Yannick Carrasco. Dembélé moet de opvolger worden van Diego Costa, die onlangs zijn contract bij de Rojiblancos liet ontbinden.

Dembélé wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Lyon, waar hij in de heenronde bleef steken op één goaltje in zestien competitieduels. Hij speelt sinds augustus 2018 bij l’OL. Voordien verdedigde hij de kleuren van Fulham en Celtic.

Atlético is de huidige koploper in La Liga, met een voorsprong van vier punten op Real Madrid dat twee duels meer heeft afgewerkt. Dinsdag wonnen de Madrilenen nog in een inhaalmatch met 2-0 van Sevilla.