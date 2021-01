Overnemer FNG Nederland wil nu plots ook E5 Mode

De Nederlandse ondernemer Martijn Rozenboom, die de Nederlandse tak van FNG Groep overnam, zegt dat hij serieus naar E5 Mode wil kijken. Vraag is of hij niet te laat komt.

Net voordat de gerechtsmandatarissen van E5 Mode de knoop doorhakken in verband met wie het beste bod heeft voor de winkelketen E5 Mode, dient ook de Nederlander Martijn Rozenboom zich aan.

Hij zegt ernstig te willen kijken of E5 Mode op de rit te krijgen is en de financiële middelen te hebben om een bod gestand te doen.

Rozenboom was kort voordat FNG in de Benelux failliet ging, betrokken bij een ultieme reddingspoging van FNG, maar dat mislukte omdat het nooit tot een gesprek met de banken kwam. De banken verkochten nadien wel in Nederland de FNG-activiteiten aan Rozenboom. Dit nadat het eerst tot een faillissement kwam.

Rozenboom zegt in Nederland verder te gaan met de reorganisatie van het vroegere FNG, dat formules zoals Miss Etam omvat. Claudia Sträter werd ondertussen al verkocht. ‘We zetten door en reorganiseren zoals dat wettelijk voorzien is’, zegt Rozenboom. Door de lockdown zijn in Nederland alle niet-essentiële winkels dicht. Dat is ook voor de modesector een streep door de rekening.

E5 Mode werd eind 2019 gekocht door ex-FNG-directeur Frédéric Helderweirt. Toen werd gedacht dat die het bedrijf tijdelijk aanhield met het plan het later door te verkopen aan FNG. Helderweirt sloot wel een samenwerking inzake aankoop af. Maar afgelopen zomer viel FNG om . Ondertussen is E5 Mode zelf voor de tweede keer in gerechtelijke reorganisatie en verkopen gerechtsmandatarissen het bedrijf. De grote vraag is dan ook of Rozenboom niet te laat komt met zijn belangstelling. Daartegenover staat dat hij aangeeft de middelen te hebben en te kunnen betalen.

Bij de biedende partijen zit de textielfamilie De Sutter, gesteund door PMV. Daarnaast de Nederlander Lex Hes, de Belgische fashion retailer Zeb en een Deense winkelketen. Huidig eigenaar Helderweirt was afgelopen jaar al in gesprek met de textielfamilie De Sutter, die actief is in de jeansmarkt en E5 Mode als klant heeft.