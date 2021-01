Tesla opent vestiging in India

Tesla heeft in India zijn eerste vestiging geopend. De Amerikaanse autoproducent heeft het kantoor in Bangalore officieel geregistreerd als ‘Tesla India Motors and Energy Private Limited’.

Indisch minister van Transport Nitin Gadkari zei onlangs nog dat Tesla in 2021 zijn wagens zal beginnen verkopen in India. De autogigant overweegt bij voldoende vraag ook in het land te produceren. Tesla-baas Elon Musk bevestigde vorig jaar op Twitter nog dat zijn bedrijf naar India zou komen.

Aan het hoofd van het kantoor in India staat directeur David Feinstein, die nu al deel uitmaakt van de hoofddirectie van Tesla.

In India, na China het dichtstbevolkte land van de wereld, kampen verscheidene steden met zware luchtvervuiling. De Indische regering heeft zichzelf zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen opgelegd en wil daarom elektrische voertuigen promoten.