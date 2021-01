Beke wil reizigers uit Verenigd Koninkrijk strengere maatregelen opleggen

Ook zakenreizigers en mensen die minder dan 24 uur in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, moeten zich verplicht laten testen en in quarantaine. Dat vindt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Hij hoopt de strengere maatregel snel door te voeren.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil dat we ons beter wapenen tegen de Britse coronavariant. Die besmettelijkere variant legt het Verenigd Koninkrijk momenteel plat en bereikt druppelsgewijs ook het Europese vasteland. Beke pleit er daarom voor om ook reizigers die minder dan 48 uur in Ierland en Groot-Brittannië verbleven, verplicht een test en quarantaine op te leggen. Dat heeft hij op Twitter en in het Vlaams Parlement gezegd.

In het Parlement geeft Beke aan dat de extra voorzorgsmaatregelen ook moeten gelden voor zakenreizen. Hij vindt ook dat de controles op het treinverkeer opgevoerd moeten worden.

De minister heeft de extra voorzorgsmaatregel geagendeerd voor het Overlegcomité dat op 22 januari zal plaatsvinden, maar hoopt op een vroeger besluit.

‘Voorstel van wetenschappers’

Viroloog Steven Van Gucht is alvast voorstander. ‘Het voorstel komt dan ook van bij de wetenschappers’, vertelt hij. Volgens hem kwamen de voorbije weken telkens tussen de 1.600 en 2.000 mensen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België terug. Dat zijn louter de mensen die het Passenger Location Form invulden en dus langer dan 48 uur in het land verbleven. Volgens de viroloog ontsnappen daarbij dus redelijk wat mensen die minder dan 48 uur in het VK verbleven aan de aandacht.

Daarom roept hij ook op om die mensen ‘op zijn minst te testen’. Aan de hand van een positieve test, kan daarna dan een contactonderzoek opgestart worden. De quarantaineplicht lijkt hem dan weer in de praktijk moeilijk haalbaar, omdat het vaak over kortstondige werkgerelateerde bezoeken gaat.