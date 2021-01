Van publiekslieveling tot MeToo-beklaagde: de val van Bart De Pauw

Vandaag begint in Mechelen het proces tegen tv-figuur Bart De Pauw, die terechtstaat voor belaging en digitale overlast. Negen vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld.

Onder meer actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert en Lize Feryn klagen Bart De Pauw aan. Op de sociale media oogstten ze zowel lof als haat. Eén ding is zeker: alle ogen zullen gericht zijn op het proces-De Pauw, want het is om meerdere redenen een symbooldossier.

