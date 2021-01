In Tuscaloosa in de Amerikaanse staat Alabama zijn maandagavond duizenden fans van het American footballteam Alabama Crimson Tide samengekomen om hun overwinning te vieren. Nochtans zijn de coronacijfers er niet goed en had de burgemeester iedereen opgeroepen om zich aan de maatregelen te houden. Bekijk beelden van het straatfeest in bovenstaande video.