Joël Robert (77) overleden: Belgie moet afscheid nemen van een motorcrosslegende

Motorcrosslegende Joël Robert is overleden. Hij werd 77 jaar. Robert was maandag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van Gilly. Hij raakte besmet met het coronavirus en kreeg nadien nog een hartaanval. Hij lag sindsdien in coma.

Robert behaalde meer dan 250 overwinningen, zowel in de 250cc- als in de 500cc-klasse. De hoogtepunten waren zijn zes wereldtitels, 50 GP-zeges en vijf titels van Belgisch kampioen 250cc. Hij nam zes keer deel aan de Motorcross der Naties en 12 maal aan de Trofee der Naties. Robert kreeg de Nationale Trofee voor Sportverdienste 1964. Verder was hij tien jaar manager van de Belgische ploeg voor de Motorcross der Naties.

Ook na zijn motorcrosscarrière bleef Robert actief. Hij is de bezieler van wedstrijden als de Motorcross Coupe de l’Avenir en de 12 uren van La Chinelle. Hij was ook jaren bestuurder bij de Belgische Motorrijdersbond (BMB).

In november werd Robert nog door de internationale motorsportfederatie (FIM) in de bloemetjes gezet voor zijn carrière.