Ysaline Bonaventure krijgt als lucky loser alsnog ticket voor hoofdtabel Australian Open

Goed nieuws voor Ysaline Bonaventure (WTA 122). De Luikse krijgt als ‘lucky loser’ alsnog een plaats op de hoofdtabel van de Australian Open. Dat heeft Bonaventure woensdag via Instagram bevestigd.

Bonaventure kon zich eerder woensdag via de kwalificaties niet plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open. Ze verloor in Dubai in de derde en laatste kwalificatieronde van de Russin Valeria Savinykh (WTA 225) in twee sets. Bonaventure ging met 6-4 en 7-5 onderuit na ruim anderhalf uur wedstrijd.

De 26-jarige Bonaventure mag zich nu dus toch opmaken voor een tweede deelname aan de Australian Open. In 2019 debuteerde de Luikse in Melbourne. De Amerikaanse Sachia Vickery was toen iets sterker in de eerste ronde.

De start van de Australian Open is door de coronacrisis met drie weken uitgesteld naar 8 februari. Er zullen na de toevoeging van Bonaventure vijf Belgische vrouwen op de hoofdtabel in Melbourne staan. Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) waren rechtstreeks geplaatst, Greet Minnen (WTA 110) stootte door als qualifier.

Bij de mannen kon Ruben Bemelmans zich kwalificeren via de kwalificaties. David Goffin is rechtstreeks geplaatst.