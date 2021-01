Familie Ibrahima: ‘We vragen duidelijkheid en gerechtigheid’

De familie van Ibrahima B., de 23-jarige jongeman die zaterdagavond is overleden na een politie-interventie vlakbij het Noordstation, gaf woensdagmiddag een persconferentie. ‘We willen gewoon gerechtigheid’, zei de familie. Een honderdtal mensen protesteerden woensdag aan het Brussel-Noordstation.

Het parket opende een onderzoek naar het overlijden van de 23-jarige man Ibrahima B.. Ibrahima werd onwel in het politiecommissariaat in Brussel Noord vlakbij het station. Vandaag, woensdag, reageerde zijn familie in een persconferentie.

De familie kwam zaterdagnacht om 2.30 uur ’s ochtends en werd verwittigd van het overlijden van hun zoon. Zijn zus heeft verschillende ziekenhuizen moeten bellen om uit te vinden waar zijn lichaam was. ‘De politie is laat in de nacht van zaterdag op zondag naar ons gekomen’, vertelt de zus van Ibrahima. ‘De politie heeft ons toen verteld dat Ibrahima is overleden na een interventie door de politie. De politie vertelde ons dat hij buiten was na de avondklok en daarom werd gearresteerd. De doodsoorzaak zou een hartaanval geweest zijn’, zegt zijn zus nog.

Agenten van de lokale politie Brussel-Noord controleerden ­zaterdag rond 19 uur een groep mensen die bij elkaar troepten op het Noordplein, vlakbij het station. Daarmee overtraden ze de ­coronamaatregelen. Volgens het Brusselse parket probeerde een van hen te vluchten. Na een achtervolging kon de politie hem oppakken. Ibrahima B. (23) werd overgebracht naar het commissariaat, maar zou meteen daarna een hartaanval gekregen hebben.

De agenten probeerden hem nog te reanimeren. Ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar B. overleed rond 20.30 uur in het ziekenhuis. Het onderzoek naar zijn overlijden werd toevertrouwd aan het comité P.

Camerabeelden

Zondag protesteerden enkele vrienden en sympathisanten van de jongeman al aan het commissariaat. Ook vandaag is er een nieuwe protestactie waar ongeveer honderd mensen aanwezig zijn. Volgens zijn vrienden werd Ibrahima het slachtoffer van politiegeweld.

De camerabeelden van het commissariaat aan het Noord­station werden inbeslaggenomen. Er worden ook een autopsie en een toxicologisch onderzoek verricht op het lichaam. Die moeten uitwijzen of er geweld tegen hem gebruikt werd en of hij een hartaanval kreeg door eventueel druggebruik. Het parket wilde gisteren niet bevestigen dat B. drugs op zak had.