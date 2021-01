Remco Evenepoel weet nog niet wanneer hij zal hervatten

Remco Evenepoel heeft nog geen zekerheid over de eerste races van zijn nieuwe seizoen. ‘Mijn comeback is een beetje vertraagd en ik weet nog niet wanneer ik zal herstarten’, zei Evenepoel woensdag op de teampresentatie van Deceuninck-Quick.Step.

Evenepoel kwam zwaar ten val in de Ronde van Lombardije en moest maandenlang revalideren. In december gaf hij evenwel aan dat hij ‘ruim voor op schema zat’ en al vele uren maakte op de fiets. Hij ging zelfs met zijn vriendin op individuele stage in Spanje. Nu is er evenwel een kleine terugslag.

‘Mijn comeback is een beetje vertraagd omdat ik nog wat last heb van mijn breuken’, zei hij op een online persmoment. ‘Ik moet mezelf en mijn lichaam de kans geven om te herstellen en weer honderd procent fit te zijn. Momenteel voel ik me niet comfortabel op de fiets. Neen, het is nog niet duidelijk wanneer ik zal hervatten. Ik ben geen dokter, ik kan dat niet voorspellen. Het lichaam zal dat bepalen.’

Momenteel traint hij ook niet op de fiets. ‘Neen, ik blijf al een paar weken van de fiets, ik train hier niet met de ploeg, ik doe wel wat cardiotraining zoals fietsen en wandelen. Ik heb een individueel programma.’

Wel is het nog altijd het doel om in de Giro te starten. ‘Die grote ronde wil ik nog altijd rijden, dat blijft het doel’, zei hij nog.