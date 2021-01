Als alles goed gaat, begint volgende week het WK Rally met de Rally van Monte Carlo. Voor wereldkampioen Sébastien Ogier is de voorbereiding op die seizoensopener slecht begonnen: tijdens een testrit vernielde hij zijn bolide, en moest corijder Julien Ingrassia even ter controle naar het ziekenhuis.



Sébastien Ogier was met zijn Toyota Yaris WRC onderweg op een testsite in het Franse Saint-André-de-Rosans, op een boogscheut van het parcours van de Monte Carlo. Volgens ooggetuigen blokkeerde Ogier bij het aansnijden van een bocht de vier wielen, waarna zijn Toyota stuurloos zwaar van de baan ging.

Fuerte accidente de Sébastien Ogier y Julien Ingrassia esta mañana en su segundo día de test previo al #RallyMonteCarlo.



Según ha publicado Toyota Gazoo Racing, Julien Ingrassia ha sido trasladado al hospital. Se quejaba de la espalda. #WRC



Ogier en corijder Ingrassia konden zichzelf uit het wrak bevrijden. Een woordvoerder van het Toyota-team meldde wel dat Ingrassia wat later uit voorzorg naar het ziekenhuis werd overgebracht, voor een check-up. Het is onduidelijk of Ogier nog voor de start van de verkenningen voor de Monte Carlo, begin volgende week, zijn testprogramma zal kunnen hervatten.