KRC Genk stelt Amerikaan Mark McKenzie voor: “Nog niet klaar om naar de top 5-competities te gaan”

KRC Genk heeft woensdag de 21-jarige Amerikaanse verdediger Mark McKenzie voorgesteld, die overkomt van MLS-club Philadelphia Union. “Ik noem mezelf een moderne centrale verdediger, die het de sterkste en snelste spitsen moeilijk kan maken. Ik probeer me daarbij op te dringen als de dominante speler”, vertelde McKenzie bij zijn persvoorstelling. “Ik vond dat ik nog niet klaar ben om naar de top 5-competities te gaan, maar ik moest wel de stap naar Europa zetten.”

McKenzie, een New Yorker uit de Bronx, heeft een quarantaine en enkele coronatests achter de rug, maar kan nu aan zijn Europese avontuur beginnen. “Ik wil beginnen met de groep te leren kennen en te vechten voor een basisplek in het team”, zei McKenzie. “Ik wil helpen om met de club de titel te winnen dit jaar. Van daaruit is de Champions League natuurlijk de grote droom. Als kind heb ik altijd gedroomd van Europa en de Champions League.”

De Amerikaan heeft een contract tot midden 2025 ondertekend. KRC Genk moet voor McKenzie, die opgroeide in Delaware, een tussenstap naar de top 5-competities in Europa vormen. “Ik ken Genk als een club die bekend staat om kwaliteitsvolle spelers voort te brengen, of ze nu uit de jeugdacacademie of van het buitenland komen”, aldus McKenzie. “Er zitten nog gaten in mijn spel, als ik heel kritisch voor mezelf ben. Deze stap zal me pushen en me de kans geven om op een hoog niveau in Europa te spelen.”

McKenzie werd opgeleid bij Philadelphia Union en was pas 17 toen hij zijn profdebuut maakte in de satellietclub van ‘the Union’. In zijn debuutjaar in het eerste elftal werd hij genomineerd als beste rookie van de MLS. Op zijn 19de maakte hij deel uit van de Amerikaanse selectie, waar hij intussen twee caps verzamelde. McKenzie werd zopas verkozen in het MLS-elftal van het seizoen. Met zijn club eindigde hij op de eerste plaats in de reguliere competitie.

Foto: BELGA