Oproep | Kinderen met chronische ziekte

Omdat het niet geweten is of de coronavaccins mogelijke nevenwerkingen hebben bij kinderen, worden min achttienjarigen momenteel niet opgenomen in de vaccinatiestrategie. Zeker voor minderjarigen met een chronische aandoening is dat een zware dobber, net als voor hun gezin: zij leven vaak al sinds het begin van de pandemie in een ‘persoonlijke lockdown’, uit schrik voor een besmetting. We zijn op zoek naar gezinnen die willen vertellen over de impact hiervan.