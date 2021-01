Europa keurt meelwormen als eerste insect voor menselijk voedsel goed

De Europese voedselautoriteit EFSA heeft meelwormen als eerste insect goedgekeurd als menselijk voedsel. Binnenkort kunnen de larven in je koekjes, pasta of curry zitten als smaakversterker.

Ze zijn rijk aan proteïnen, vetten en vezels en werden al gebruikt in dierenvoeding. Binnenkort kunnen meelwormen ook in menselijk voedsel zitten. Dat heeft de Europese voedselautoriteit EFSA vandaag, woensdag, bekendgemaakt. Het besluit van de EFSA maakt de weg vrij om de larven te gebruiken in bijvoorbeeld curry’s, koekjes, pasta of brood.

De komende jaren zullen naar alle waarschijnlijkheid meer insecten worden goedgekeurd voor menselijke consumptie. De aankondiging zou startende insectenbedrijven zoals het Franse Ynsect of Nederlandse Protix ook stimuleren. Antoine Hubert, de oprichter van Ynsect vindt dat de goedkeuring zal leiden tot verdere ontwikkeling. Dat zei Hubert in Financial Times.

Een groot deel van de wereld, zoals delen van Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland, consumeren al langer insecten als voedsel. Die worden onder meer verwerkt in insectenbars of krekelburgers. Zodra de Europese Commissie de goedkeuring van de EFSA bekrachtigd, zal Europa zich hier ook bij aansluiten.

Sinds 2018 heeft de EFSA richtlijnen voor de zogenaamde ‘novel foods’, waarbij onderzocht wordt of andere niet-traditionele voedingsmiddelen in Europa geschikt zijn voor consumptie.