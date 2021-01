Solvay snoeit sneller dan gepland

Het Belgische chemieconcern Solvay voert een personeelsherschikking door in de hoofdzetel in Neder-Over-Heembeek. Er staan 101 banen op de helling, maar tegelijk worden er 37 gecreëerd. In totaal werken in het hoofdkwartier 1.100 werknemers.

De operatie komt niet geheel uit de lucht gevallen. In november 2019 kondigde het chemiebedrijf aan dat het de organisatie van ondersteunende diensten zoals HR, IT, Financiën en Aankoop, en industriële, strategische en juridische functies ging herbekijken. Volgens communicatiedirecteur Nathalie Van Ypersele heeft de pandemie ervoor gezorgd dat de reorganisatie sneller wordt doorgevoerd dan gepland. De coronacrisis heeft het voorbije jaar zwaar op de resultaten van Solvay gewogen. Het omzetcijfer lag op het einde van het derde kwartaal 12 procent onder het niveau van dezelfde periode in 2019.

Solvay reorganiseert overigens niet alleen in ons land. Wereldwijd wordt de organisatie van de ondersteunende diensten op een nieuwe leest geschoeid. Hoeveel arbeidsplaatsen dat gaat kosten, is niet duidelijk. Mediaberichten hebben het over 900 jobs.

Volgens de woordvoerster van Solvay ligt het aantal lager, maar is het nog te vroeg om er een cijfer op te plakken. Pas eind februari zal duidelijk zijn hoeveel personeelsleden er effectief zullen moeten vertrekken. Het chemiebedrijf bekijkt eerst hoeveel er in aanmerking komen voor een andere job binnen het bedrijf. Solvay lijkt ook van plan om in te zetten op vrijwillige vertrekregelingen.