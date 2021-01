Ook geen junioren of beloften in Druivencross van Overijse

Er zullen op de wereldbekermanche veldrijden in Overijse geen wedstrijden voor junioren en beloften worden georganiseerd. De internationale wielerunie UCI bevestigt woensdag in een tweet dat de categorieën worden geschrapt en verwijst daarvoor naar de coronacrisis.

De Druivencross in Overijse op 24 januari is de vijfde en laatste manche van de wereldbeker. Eerder vielen voor de jeugdrenners ook al de WB-crossen in Namen (20 december), Dendermonde (27 december) en het Nederlandse Hulst (3 januari) weg. Eind november konden ze wel crossen in het Tsjechische Tabor.