Leider bij motards in Dakar-rally komt ten val en geeft op

José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) heeft na afloop van de 10e Dakaretappe bij de motoren moeten opgeven. De Chileense leider kwam na 252 km ten val, klom terug op zijn motor en zette koers richting finish. Aangekomen in het bivak passeerde Cornejo bij de dokter waarna beslist werd dat hij moest opgeven. Ricky Brabec (Honda) won de etappe en doet weer helemaal mee voor de eindzege. De titelverdediger is 2e op 51 seconden van leider Kevin Benavides (Honda) die woensdag als 3e eindigde.

In twee dagen tijd verliest de Dakar bij de motoren evenveel leiders. Dinsdag kwam Ricky Brabec (KTM) ten val, een dag later was dat het geval voor José Ignacio Cornejo Florimo. De Chileen maakte de rit nog vol en eindigde als 11e. Na een medische controle werd duidelijk dat hij niet meer verder kon en dat zijn Dakar voorbij was.

Veel tijd om stil te staan bij de opgave van de onfortuinlijke Cornejo heeft Honda evenwel niet. Met Brabec als ritwinnaar, Joan Barreda Bort als tweede en Kevin Benavides als derde neemt het Monster Energy Honda Team 2021 de volledige top 3 voor hun rekening.

Ook in de stand bezet het team de eerste drie plaatsen, met dat verschil dat de als derde geklasseerd Cornejo donderdag niet meer van start gaat en zijn plaats wordt ingenomen door Sam Sunderland (KTM). De Brit volgt als 3e op 10:36 van leider Kevin Benavides (Honda) die op zijn beurt 51 seconden voorsprong heeft op Ricky Brabec, de winnaar van vorig jaar.

Met de loodzware voorlaatste etappe in het verschiet blijft de Dakar bij de motoren ongezien spannend. Zelfs Barreda Bort, eerder al winnaar van drie etappes in deze Dakar, is als vierde in de stand niet kansloos voor de eindzege, ook al volgt hij al op 15:40.

Walter Roelants (Husqvarna) vertrok woensdagochtend met pijnlijke polsen en een dikke knie aan de etappe. De Kempenaar is erg vermoeid maar wil doorzetten en vrijdag de finish halen. Na 241 km is hij 64e.