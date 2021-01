‘Zeker 40 doden bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië’

Bij Israëlische luchtaanvallen in het oosten van Syrië zijn volgens mensenrechtenactivisten minstens 40 mensen gedood. Onder de doden zouden negen soldaten van het Syrische regeringsleger zijn en 31 strijders van milities.

Israëlische straaljagers bombardeerden in de nacht van dinsdag op woensdag stellingen van het Syrische leger en geallieerde milities, waaronder wapendepots, zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het Syrische staatspersbureau Sana meldde dat doelwitten in de stad Deir es-Zor en de grensstad Albu Kamal aangevallen werden.

Volgens het mensenrechtenobservatorium ging het om bijzonder hevige bombardementen. In totaal voerde de Israëlische luchtmacht achttien aanvallen uit. Onder de doden zouden negen soldaten van het Syrische regeringsleger zijn en 31 strijders van milities, onder wie aanhangers van de Libanese radicale islamistische groepering Hezbollah. Die is nauw met Iran verbonden en vecht in de Syrische burgeroorlog aan de zijde van de regeringstroepen.

Het Israëlische leger sprak zich niet uit over de berichten. De Israëlische luchtmacht valt regelmatig doelwitten in Syrië aan. Volgens het leger werden het voorbije jaar een vijftigtal doelen gebombardeerd.

Israël wil op die manier de invloed van Iran terugdringen. Teheran beschouwt Israël als een aartsvijand en is in de burgeroorlog een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.