Winterprik met sneeuw op weg naar Vlaanderen? ‘Het zal erom spannen’

In de Ardennen was het al prijs, en donderdag zou ook Vlaanderen zijn deel van de sneeuw kunnen krijgen. ‘Eén graad kan het verschil betekenen tussen smeltende sneeuw en een echte winterprik’, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

‘In de loop van de nacht van woensdag op donderdag zal een neerslagzone uit Frankrijk de Belgische grens oversteken’, zegt Roose. ‘De meeste weermodellen voorspellen dat daar vooral regen in zit, maar het zou ook kunnen gaan om smeltende sneeuw. Het zal er om spannen: het gaat om een verschil van één graad of het een winterprik of gewoon een buienzone wordt.’

Zelfs als het donderdagochtend niet sneeuwt, krijgt de winter in de loop van de dag nog een nieuwe kans. ‘Die neerslagzone draait naar verwachting tussen de middag en de avond weer naar Frankrijk. En dan zou het wel eens om één à drie centimeter sneeuw kunnen gaan, met name in de Vlaamse Ardennen. In de rest van Vlaanderen – op lagere hoogte – lijkt de kans op sneeuw me iets kleiner.’

Ook dit weekend bestaat de kans op een winterprik, aldus Roose. ‘Zaterdag zou er smeltende sneeuw kunnen vallen. Het wordt dit weekend alvast bitter koud met 0 tot 3 graden.’