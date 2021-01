Ook jonge vrouwen moeten het bij promotie vaker afleggen tegen mannen

Jonge vrouwen- voor de leeftijd van 25- maken minder promotie dan mannen, blijkt uit een studie van HR-consulent Randstad. Dat is opmerkelijk omdat de factor ‘gezin en kinderen’ voor 25 nauwelijks speelt, omdat vrouwen gemiddeld een eerste kind op hun 29ste krijgen. Wellicht hebben studie- en beroepskeuzes er veel te maken, denkt Jan Denys van Randstad.

Randstad bevroeg 22.000 werknemers -netjes verdeeld tussen mannen en vrouwen - voor de coronacrisis over promotiekansen. De centrale vraag was of die werknemers de afgelopen 5 jaar promotie hadden gemaakt. Onder promotie verstaat men een andere functie opnemen met meer verantwoordelijkheden. Uit de cijfers blijkt dat mannen over alle leeftijdscategorieën bijna 10 procentpunt meer promotie maakten dan vrouwen. Opvallend is dat dit ook geldt voor vrouwen onder de 25. 25 procent van de mannen onder de 25 hadden de afgelopen 5 jaar promotie gemaakt, tegenover 14 procent voor vrouwen. Dat is merkwaardig omdat de uitleg waarom vrouwen minder promotie maken vaak uitgelegd wordt doordat vrouwen vaak kinderen en het gezin voorop stellen, waardoor promotie maken als minder belangrijk beschouwd wordt. Vrouwen krijgen gemiddeld op hun 29ste een eerste kind en verlaten het ouderlijke huis op hun 24ste, waardoor de verklaring van de keuze voor het gezin voor hen niet geldt.

Jan Denys, die de studie voor Randstad maakte: ‘Het is niet uit te sluiten dat een aantal jonge vrouwen reeds vroeg in de loopbaan anticiperen op een latere gemengde rol van huishouden en betaald werk. Een andere mogelijkheid is dat vrouwen nog steeds meer kiezen voor beroepen in vlakke loopbanen. Ook het gedrag van de leidinggevende kan een rol spelen. En tenslotte kan de oorzaak ook gezocht worden in de sfeer van investeringen in netwerken en onderhandelingsskills’.

Volgens de bevraging maken het grootste deel van de werknemers intern en niet extern promotie. 83 procent kreeg een belangrijker baan binnen het bedrijf, terwijl slechts 17 procent promotie maakte door te veranderen van werkgever. De meeste promotie wordt ook gemaakt bij mensen tussen de 25 en 44 jaar. Bij mannen geldt dat voor 45 procent van alle werknemers in die leeftijdscategorie. Bij vrouwen was dat slechts 28 procent. Eens de 45 gepasseerd zakt het aantal mensen dat promotie maakt tot respectievelijk 25 en 15 procent voor mannen en vrouwen. Hooggeschoolden doen het zo’n 12 tot 15 procentpunt beter tegenover laaggeschoolden. Middengeschoolden doen het dan weer nauwelijks beter dan laaggeschoolden.