Alex de Minaur pakt titel op ATP Antalya na snelle opgave van Alexander Bublik

Alex de Minaur (ATP 23) heeft woensdag het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (hard/300.000 euro) op zijn naam geschreven. Hij kreeg de eerste titel van 2021 in de schoot geworpen nadat in de finale zijn Kazachse tegenstander Alexander Bublik (ATP 49) na amper twee games moest opgeven.

De Minaur, het vierde reekshoofd, leidde na zeven minuten met 2-0 toen Bublik met een enkelblessure de handdoek gooide.

Voor de 21-jarige De Minaur is het de vierde ATP-titel. De vorige drie won hij in 2019 (Sydney, Atlanta en Zhuhai). De Australiër had in de halve finales David Goffin (ATP 16) uitgeschakeld.

De 23-jarige Bublik wacht nog op een eerste toernooizege.