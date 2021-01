Studente ontwerpt genderneutraal kaartspel: ‘Waarom zou heer meer waard zijn dan dame?’

In een standaard kaartspel is de heer meer waard dan de vrouw. ‘Hartstikke ouderwets’, vindt Indy Mellink. De Nederlandse studente heeft daarom een eigen editie ontworpen: niet met mannen en vrouwen, maar met goud, zilver en brons.

De 23-jarige Indy Mellink uit Den Haag is naar eigen zeggen al van jongs af aan een spelletjesfanaat. ‘Vroeger gingen we altijd lang op vakantie zonder internet en tv’, klinkt het op RTL-televisieprogramma Editie NL. ‘Dan ga je vanzelf spelletjes spelen.’

‘Afgelopen zomer was ik kaartspelletjes aan het bedenken voor mijn neven en nichtjes. Terwijl ik hen de regels uitlegde, realiseerde ik me dat ik hen vertelde dat de heer altijd boven de vrouw staat. Ik dacht, wat zeg ik nu eigenlijk? Het klassieke kaartspel weerspiegelt de 16de- en 17de-eeuwse klassenmaatschappij. Dat vond ik niet passen in de moderne wereld, waar mannen en vrouwen gelijk zijn.’

Daarop dacht Mellink lang na over een oplossing. ‘Moest ik gaan voor een koning en een koningin? Maar die zijn altijd wit, dat is óók ongelijkheid.’ Uiteindelijk werd het goud, zilver en brons. ‘Een duidelijke oplossing. Iedereen weet dat goud meer waard is dan zilver, en zilver meer dan brons.’

Subtiel seksisme

Het initiatief lokt volgens Mellink gemengde reacties uit. ‘Veel vrouwen vinden het belangrijk’, zegt ze. ‘Vooral oudere vrouwen die spelen met kinderen en kleinkinderen. Maar er zijn ook veel mensen die er nooit eerder over hebben nagedacht, en die het nut ervan niet inzien.’

Maar het gaat volgens haar om een belangrijke stap. ‘Juist die subtiele vorm van seksisme beïnvloedt mensen, zonder dat ze het echt beseffen. Het zit in je achterhoofd. Ik studeer forensische psychologie en ben me erg bewust van dit probleem door de onderzoeken die ik lees en de therapieën die ik geef. Iets “kleins” als dit heeft echt impact.’