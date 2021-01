Verlinden: ‘Ik begrijp dat er veel frustratie en moedeloosheid is’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) beseft dat de manier waarop de regering de strenge coronamaatregelen gisteren verlengde tot ongenoegen leidt.

‘Ik begrijp dat er veel frustratie en moedeloosheid is. Maar ik ben geen motivatiepsycholoog. Als we de maatregelen met twee weken zouden verlengen en daarna nog eens met twee weken, dan denk ik dat mensen er de voorkeur aan geven om ineens voor een langere periode duidelijkheid te hebben’, zei Verlinden vanochtend op Radio 1.

Alleen kwam die duidelijkheid er niet echt. De regering verlengde de strenge maatregelen gisteren met een ministerieel besluit, zonder verdere communicatie. Het zou gaan om een formaliteit. ‘In het persbericht na het Overlegcomité van vorige vrijdag werd gezegd dat de maatregelen bevestigd werden. Het was dus eigenlijk een formaliteit, die verlenging’, zegt Verlinden. Maar ze beseft dat de communicatie beter moet. ‘Daar zullen we zeker aandacht voor hebben in de toekomst.’

Zonder verlenging zouden de maatregelen nu vrijdag, 15 januari, aflopen. Volgens Verlinden vroeg de reissector meer duidelijkheid, met name over wat er mogelijk zal zijn tijdens de krokusvakantie. Het antwoord daarop lijkt nu eenvoudig: niet veel. Al hoeft de verlenging volgens Verlinden niet te betekenen dat er voordien niet toch aanpassingen kunnen gebeuren, bijvoorbeeld na het Overlegcomité van 22 januari. ‘De maatregelen die we nemen moeten in tijd beperkt zijn, daarom hebben we realistische periode van zestal weken genomen, met de mogelijkheid om voordien nog bij te sturen.’

De regering maakt zich grote zorgen over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus, die onder meer in Nederland voor een piek in de besmetting zorgt. Maar de sluiting van de grenzen moet volgens Verlinden de laatste optie blijven. Bovendien is daar Europees overleg voor nodig. ‘Ik ben er geen voorstander van. We hebben het gedaan in de eerste lockdown, maar het moet iets zijn voor als we echt geen andere optie meer hebben. Als het regionale test- en traceringssysteem en de quarantaine voor terugkeerders goed werkt, is het niet nodig. We moeten opvolgen of we nog meer verregaande maatregelen moeten nemen, zelfs verregaander dan we zouden willen.’